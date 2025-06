O tratamento de hérnias discais com laser é uma técnica minimamente invasiva que é usada para determinado tipo de hérnias. Este procedimento, também conhecido como nucleoplastia percutânea a laser, oferece uma alternativa à cirurgia tradicional para pacientes que sofrem de dor crónica nas costas ou no pescoço devido a hérnias discais.

Como é feito o procedimento

O tratamento é realizado sob anestesia local e orientação imagiológica. O médico faz uma pequena incisão com uma agulha própria até ao disco afetado. Através desta agulha, insere-se uma fibra ótica, permitindo que o laser seja direcionado com precisão para o disco danificado.

O laser é ativado em pulsos curtos, vaporizando uma pequena parte do núcleo do disco. Esta ação reduz a pressão interna do disco, aliviando assim a compressão sobre os nervos circundantes. O procedimento dura geralmente entre 30 a 60 minutos, dependendo da complexidade do caso.

Benefícios do tratamento

Menos invasivo: Comparado com a cirurgia tradicional, este método causa menos danos aos tecidos circundantes.

Recuperação mais rápida: Os pacientes têm alta no mesmo dia e podem retomar as atividades normais mais rapidamente.

Menor risco de complicações: Há menos probabilidade de infeções ou problemas relacionados com a cicatrização.

Redução eficaz da dor: Muitos pacientes relatam um alívio significativo da dor logo após o procedimento.

Preservação da estabilidade da coluna: Como remove apenas uma pequena quantidade de tecido, mantém a estrutura do disco.

Opção para pacientes não adequados para cirurgia aberta: Pode ser uma alternativa para quem não pode submeter-se a uma cirurgia mais invasiva.

Possibilidade de repetição: Se necessário, o procedimento pode ser repetido sem grandes riscos adicionais.

Embora este tratamento ofereça muitas vantagens, é importante notar que nem todos os pacientes com hérnias discais são candidatos. A eficácia pode variar dependendo do tipo e localização da hérnia, bem como da condição geral do paciente.

Conclusão, o tratamento de hérnias discais com recurso a laser representa um avanço significativo na medicina, oferecendo uma opção menos invasiva e potencialmente mais segura para muitos pacientes em Portugal. Como sempre, é fundamental consultar um especialista para determinar se este procedimento é a melhor opção para cada caso individual.

Um artigo do médico anestesiologista Armando Barbosa.