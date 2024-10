A reação de Justin Bieber relativamente ao caso Sean 'Diddy' Combs continua a ser uma das mais aguardadas, uma vez que o produtor musical foi 'mentor' do músico desde muito novo.

Sem quebrar o silêncio sobre as acusações de abusos sexuais que recaem sobre 'Diddy', Bieber surpreendeu ao reaparecer no Instagram.

O interprete de 'Baby', que não aparecia na rede social desde o início de setembro, partilhou duas publicações com fotografias aleatórias nas quais parece estar a produzir músicas.

As partilhas surgem sem qualquer legenda e mostram ainda um momento romântico com Hailey Bieber, sua companheira e mãe do seu primeiro filho.

O reaparecimento de Justin Beiber no Instagram surge dias depois de ter sido completado um mês desde que Sean 'Diddy' Combs foi preso num hotel em Manhattan. O produtor e músico está desde 16 de setembro no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, acusado de tráfico sexual, extorsão e incentivo a redes de prostituição. Mais de 100 alegadas vítimas já o acusaram de assédio e abuso sexual.

