Sean 'Diddy' Combs era um grande fã do príncipe William e do príncipe Harry, tendo-os convidado várias vezes para ir às suas festas, contudo, os filhos do rei Carlos III nunca aceitaram.

Rob Shuter, que trabalhou como assessor do rapper entre 2002 e 2004, disse à BBC que convidou William e Harry "mais de dez vezes".

Mesmo com Combs a "oferecer as viagens, alojamento e mesmo a segurança", a resposta dos irmãos foi sempre negativa.

"O Diddy era obcecado pelo príncipe Harry e o príncipe William. Ele acha-se um rei, por isso faz sentido que ele quisesse ter dois príncipes na sua comitiva", notou Shuter.

"Eles nunca aceitaram [os convites], nunca fizeram parte deste mundo", acrescentou.

Shuter disse ainda que Diddy, que continua preso, tinha duas molduras do príncipe de Gales e do duque de Sussex no seu apartamento.

Combs, sublinhe-se, foi acusado de tráfico sexual, extorsão e incentivo a redes de prostituição. Mais de 100 alegadas vítimas já o acusarem de assédio e abuso sexual.

