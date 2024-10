Enquanto Sean 'Diddy' Combs enfrenta cada vez mais acusações por agressão sexual, os seus advogados exigem que as alegadas vítimas sejam identificadas.

Quatro homens e duas mulheres processaram Combs por agressão sexual e violação na segunda-feira, dia 14 de outubro.

Estas pessoas entraram com as queixas enquanto 'John' e 'Jane Does', acompanhadas pelo advogado Tony Buzbee, que revelou estar em representação de 120 vítimas não identificadas.

De acordo com a revista People, na terça-feira, 15 de outubro, a equipa jurídica de Sean 'Diddy' Combs apresentou novos documentos judiciais e exigiu "que o governo identificasse as alegadas vítimas" para que Combs "se pudesse preparar para o julgamento".

Os advogados de Diddy salientam que o caso "é único" devido ao seu "estatuto de celebridade e à sua riqueza".

Na semana passada, os seus advogados também acusaram o governo de divulgar provas, incluindo as imagens de vigilância de 2016 de Diddy a agredir fisicamente a sua ex-namorada, Cassie Ventura, "para manchar a sua imagem".

No processo desta terça-feira, dia 15, os advogados do rapper alegaram que os processos adicionais criaram "um efeito cascata generalizado", levando os acusadores a apresentar alegações que são "falsas" e "completamente absurdas".

"Essas alegações turbulentas criaram um circo histérico na comunicação social que, se não for controlado, privará irreparavelmente o Sr. Combs de um julgamento justo, se é que ainda não o fez", salientaram.

Os advogados argumentam ainda que "sem clareza" dos nomes das alegadas vítimas, não há como Diddy saber quem são os acusadores. Eles também acreditam que a divulgação dos nomes incluirá "evidências volumosas de atividade sexual consensual, tornando ainda mais difícil para o Sr. Combs determinar quais das suas parceiras sexuais anteriores alegam agora, anos depois, que se sentiram coagidas".

Sean 'Diddy' Combs foi preso num hotel em Manhattan no dia 16 de setembro. Ele está, atualmente, preso no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn após o seu pedido de fiança ter sido negado duas vezes.

Leia Também: A mansão abandonada de Diddy. Veja o vídeo!