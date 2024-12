O músico Jay-Z foi acusado de violar uma menina de 13 anos em 2000. De acordo com a NBC, o processo foi iniciado em outubro deste ano com Sean 'Diddy' Combs como réu mas sofreu uma alteração este domingo, 8 de dezembro, passando a incluir o marido da cantora Beyoncé.

Depois da notícia ter saído, Shawn Carter (verdadeiro nome de Jay-Z) negou as acusações através de um comunicado divulgado na rede social X.

"O meu advogado recebeu uma tentativa de chantagem, de um 'advogado' chamado Tony Buzbee. Ele contava que o escrutínio público me faria querer um acordo. Não senhor, teve o efeito oposto! Isto fez-me querer expô-lo pela fraude que ele é, e de uma forma muito pública. Então, não, eu não lhe vou dar nem um cêntimo!"

O rapper continuou a sua defesa afirmado: "Estas alegações são tão hediondas que imploro que as registe como uma queixa criminal, não civil! Quem quer que cometa tal crime contra um menor deveria ser preso, não concorda? Estas supostas vítimas merecem justiça. Este advogado, sobre quem fiz uma pequena pesquisa, parece ter um padrão deste tipo de teatralidade! [...] Não tenho ideia de como se tornou um humano tão deplorável, Sr. Buzbee. [...] Estou mais do que preparado para lidar com o seu tipo."

Ainda neste comunicado, o artista fala do impacto que o caso tem na família. "A minha única tristeza é pela minha família. A minha esposa e eu teremos que falar com os nossos filhos, um dos quais está na idade em que os amigos certamente verão a imprensa e farão perguntas sobre a natureza destas alegações. [...] Lamento mais uma perda de inocência. As crianças não deveriam ter que suportar isto tão novas. É injusto ter que tentar entender graus inexplicáveis ​​de maldade destinados a destruir famílias [...]."

De acordo com o processo, no ano 2000, Jane Doe (nome fictício), com apenas 13 anos, alega ter sido violada numa festa que decorreu depois da cerimónia de entrega de prémios da MTV, em Nova Iorque. A jovem teria sido deixada no local do evento por um amigo e, como não tinha bilhete para entrar, abordou motoristas com esse objetivo. Um desses motoristas referiu trabalhar para 'Diddy' e convidou-a para uma festa depois da premiação. Esse homem terá levado a menina para uma casa onde esta teve que assinar um documento que acreditava ser de confidencialidade.

Na festa, a rapariga tomou uma bebida e começou a sentir-se "tonta e atordoada", tendo ido descansar para um quarto. Jay-Z e Diddy entraram no local onde o companheiro de Beyoncé lhe terá tirado a roupa, segurado e violado. Sean Combs assistiu a tudo e acabou por cometer o mesmo crime.

O advogado Tony Buzbee entrou, nos últimos meses, com vários processos contra 'Diddy', acusando-o de agressão e violação, sendo este o primeiro processo em que existe mais um réu para além de Sean Combs.

Sean 'Diddy' Combs está preso desde 16 de setembro e aguarda julgamento por tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição.

Leia Também: Alegada vítima de 'Diddy' revela identidade: "Não me intimidam"