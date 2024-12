Foi revelada a identidade de uma das mulheres que acusaram Sean 'Diddy' Combs de abuso sexual.

Trata-se de Anna Kane, ex-mulher da estrela do atleta de hóquei no gelo Evander Kane.

Anna, conforme avança o Page Six, iniciou o processo em dezembro de 2023 com o pseudónimo de 'Ms. Doe'.

Esta sexta-feira, dia 6, decidiu corrigir o processo de maneira a incluir o seu nome verdadeiro.

Anna e Evander Kane© Getty Images

"Tinha esperança em usar um pseudónimo para conseguir que fosse feita justiça pelo que me aconteceu na adolescência", notou Anna, através de um comunicado à publicação.

"Exigiram que eu usasse o meu nome numa tentativa de me intimidarem, mas não me intimido. Estou preparada para continuar e exigir responsabilidades daqueles que me magoaram", completou.

Recorde-se que Anna acusou Diddy de a ter drogado e violado em 2003, quando tinha apenas 17 anos. No abuso sexual, conforme a própria descreveu, terão participado ainda Harve Pierre e outro homem, cuja identidade não foi revelada.

O rapper continua preso no Centro Metropolitano de Nova Iorque a aguardar julgamento, marcado para 2025.