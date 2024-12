Sean 'Diddy' Combs e Jay-Z foram acusados, numa ação civil, de violar uma menina de 13 anos durante uma festa dos MTV Video Music Awards, em 2000. Antes da alegada agressão, a vítima terá ouvido Combs proferir palavras assustadoras que ficaram na sua memória até hoje.

A mulher, agora com 55 anos, alega que foi violada pelos músicos, enquanto uma celebridade feminina não identificada assistia a tudo. Note-se que a queixa inicial, na qual não constava o nome de Jay-Z, foi registrada em outubro.

De acordo com a denúncia, a vítima foi convidada para a festa por um motorista que trabalhava para Sean 'Diddy' Combs. O mesmo ter-lhe-á dito que "o magnata da música gostava de raparigas mais novas".

A queixosa relatou ainda que, quando chegou à festa, foi-lhe pedido que assinasse um acordo de confidencialidade e que, mais tarde, recebeu uma bebida que ela acredita ter sido misturada com alguma droga.

Jane Doe, nome pelo qual se identifica, afirmou que, mais tarde, foi abordada por Combs, que tinha um "olhar louco", e que este lhe disse: "Agora estás pronta para a festa".

A alegada vítima relatou ainda que Combs a empurrou em direção a uma parede, fazendo-a cair. Ela levantou-se e "tropeçou", momento em que Combs a terá agarrado novamente e a atirado para cima da cama.

De acordo com a queixosa, posteriormente, Jay-Z despiu-a e segurou-a enquanto a violava. Diddy terá então "trocado" com Jay-Z e violado também a menina também.

A queixa alterada foi apresentada no domingo, 8 de dezembro, e nomeou Jay-Z, que se defendeu das acusações numa declaração partilhada no X. O cantor afirmou que as alegações "hediondas" afetarão a sua família, que inclui a filha Blue Ivy, de 12 anos, e os gémeos Rumi e Sir, de 7, frutos da relação com Beyoncé.

