Pela primeira vez, uma mulher disse que foi violada por Jay-Z e Diddy ao fim de vários anos após o crime ter acontecido, quando a alegada vítima tinha apenas 13 anos. No entanto, o seu relato deixou algumas dúvidas, relata o TMZ, levando o marido de Beyoncé a pedir a um juiz para arquivar o caso.

A mulher, que se apresenta como Jane Doe, conversou com a NBC News na sexta-feira e diz que a violação terá acontecido na festa pós-VMA da MTV no início dos anos 2000.

No seu relato disse que na altura conversou com Benji Madden na festa, mas Benji alega que não estava em Nova Iorque na altura.

Além disso, a alegada vítima diz que foi violada durante uma festa em casa de Diddy, mas há imagens que mostram o rapper e Jay-Z na boate Lotus nessa mesma noite - embora as imagens não mostrem os artistas durante toda a noite.

Em conversa com a NBC, Jane Doe mantém as acusações e a sua versão, insistindo que as possíveis 'falhas' no discurso não significam que a violação não aconteceu.

Ainda assim, Jay-Z e o seu advogado Alex Spiro não ficaram indiferentes à entrevista e entraram de imediato com documentos judiciais sobres estes novos desenvolvimentos, escrevendo que a acusação da alegada é "uma farsa".

"Os factos básicos na sua narrativa - quem, o quê, quando e onde - estão errados", argumentam.

