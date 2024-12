A presença de Jay-Z, juntamente com a mulher Beyoncé e a filha Blue Ivy, na estreia de um filme, e um dia depois do rapper ser acusado de violação, causou estranheza ao público.

O Daily Mail avança agora que, segundo as informações de uma fonte, o músico terá sido 'obrigado' a marcar presença no evento por Beyoncé.

"Eles estão a trabalhar com um gestor de crise que os está a orientar a lidar com esta situação e que acredita que o melhor é 'encarar de frente'. Para isso acontecer, a cantora insistiu que Jay-Z fosse com elas ao evento", avançou a fonte.

Para além disso e, de acordo com a mesma pessoa, a filha mais velha do casal, Blue Ivy, sabe de tudo o que está a acontecer e apoia o pai.

Leia Também: Jay-Z pede a juiz para arquivar caso após dúvidas em relato de vítima

Leia Também: Jennifer Lopez 'apanhada' a discutir com Diddy no dia de alegada violação

Leia Também: Vítima relembra palavras 'assustadoras' que Diddy disse antes de a violar