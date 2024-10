Youtuber do canal 'eremyxplores' decidiu visitar o antigo local onde aconteciam as festas polémicas do rapper.

A prisão e o escândalo que envolve Sean 'Diddy' Combs tem marcado a atualidade nos últimos meses. São várias as acusações que o rapper enfrenta, nomeadamente, tráfico sexual e extorsão. Enquanto Diddy aguarda pelo julgamento, as teorias adensam-se nas redes sociais. Em agosto, o youtuber do canal 'jeremyxplores' publicou um vídeo intrigante a percorrer os corredores abandonados da outrora imponente mansão de Diddy, situada nos subúrbios isolados de Atlanta. Aí que aconteceram as polémicas 'white parties' que estão no centro das acusações. O explorador urbano, como se autointitula, mostra a mansão num estado de decadência, com paredes rachadas, móveis cobertos de pó e sinais visíveis de abandono. Esta antiga relíquia dos anos 90, que outrora simbolizava o auge do sucesso de rapper, está agora envolta numa atmosfera sombria. Ao longo do vídeo, podem-se ver também os detalhes que ainda estão intactos e que evidenciam uma era marcada por luxo excessivo. Veja o vídeo abaixo. Siga o link Leia Também: Diddy avisou Justin Bieber para não falar "das coisas que fizeram juntos"