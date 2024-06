“A Doença Hepática Esteatósica é uma doença resultante da esteatose hepática ou fígado gordo. Em Portugal, pelo menos 15% dos adultos, ou seja, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, apresentam esta condição. Deste conjunto de pessoas, 200 a 300 mil apresentam formas mais graves da doença que, mais tarde, poderão evoluir para cirrose. Esta é uma doença prevenível e evitável. Com esta iniciativa pretendemos que, através de várias mensagens, as pessoas compreendam a importância da prevenção e do tratamento precoce do Fígado Gordo”, afirma Arsénio Santos, especialista em Medicina Interna e subespecialista em Doenças do Fígado, e presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF).

A APEF está a promover uma campanha de consciencialização para a esteatose hepática, mais conhecida como fígado gordo. Sob o mote “Atue agora. Cuide do seu Fígado hoje”, a iniciativa surge no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Doença Hepática Esteatósica, também conhecida por Fígado Gordo, que se assinala a 13 de junho, e decorrerá durante o mês de junho, nas redes sociais da associação, com o objetivo de alertar a população para a importância de prevenir, detetar e tratar precocemente esta doença, que muitas vezes é diagnosticada já em fases avançadas.

Arsénio Santos acrescenta: “Esta condição era associada apenas ao consumo excessivo de álcool. Contudo, atualmente, o fígado gordo deve-se, na maioria dos casos, a hábitos de vida não saudáveis, estando diretamente relacionado com o estilo de vida, nomeadamente o tipo de alimentação e a vida sedentária".

"Por esta razão, recomenda-se que as pessoas mantenham uma alimentação mais equilibrada e saudável, favorecendo alimentos ricos em fibras e evitando alimentos processados e ultraprocessados, compostos por gorduras saturadas; e que pratiquem cerca de 60 minutos de atividade física por dia. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Andem mais, subam escadas e mantenham-se em movimento, sempre que for possível”, disse ainda.

A Doença Hepática Esteatósica, também conhecida por fígado gordo, é uma doença silenciosa, que afeta mais de 115 milhões de pessoas em todo o mundo. Esta condição é causada pelo excesso de gordura acumulada no fígado, que leva à inflamação e fibrose (cicatrização) deste órgão. Num estado mais avançado, pode provocar Cirrose Hepática ou mesmo Cancro do Fígado. De acordo com o Global Liver Institute, estima-se que 357 milhões de pessoas sejam afetadas até 2030, em todo o mundo.

