As antigas declarações de Sean 'Diddy' Combs têm 'vindo à baila' nos últimos dias na sequência de investigações de tráfico sexual em que o rapper se viu envolvido e que levaram à sua detenção.

A propósito do polémico caso, um antigo vídeo do rapper no programa 'Graham Norton Show', de 2011, foi recuperado, uma vez que no mesmo 'Diddy' revela que queria convidar o príncipe William e o príncipe Harry para uma das suas controversas festas.

"Eu li que querias levar o príncipe William e o príncipe Harry a uma das festas do Diddy", notou o apresentador à época.

Diddy hesitou por um momento na altura, afirmando de seguida: "Penso que… agora já não. Quer dizer, antes, tu sabes…".

"Não nos arruínes o nosso casamento real", brincou Norton referindo-se ao enlace de William e Kate Middleton.

"Confia em mim, eles não estão na lista", garantiu o músico.

Note-se que os filhos de Carlos III nunca foram a uma festa de Combs, mas os três conheceram-se numa after party do evento Concert for Diana, em 2007.

