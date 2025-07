Dave Coulier e Melissa Bring estiveram de parabéns esta quarta-feira, dia 2 de julho. O ator e a mulher celebraram 11 anos de casamento, uma data especial que ambos não deixaram passar em branco.

"De todos os momentos, sou infinitamente grata por o universo nos ter colocado no mesmo caminho. Feliz aniversário, meu amor", escreveu Melissa Bring na legenda de uma publicação que fez na sua página de Instagram, onde recorda várias imagens do dia em que deram o nó no estado de Montana.

Na mesma partilha, Melissa acrescentou a sigla "LYMTA", que significa "amo-te mais do que o ar".

Mas não ficou por aqui e agradeceu ainda à fotógrafa Kacie Q "por ter registado de forma tão bela o dia" do casamento. "Adoro reviver cada momento através das tuas lentes."

A publicação não passou despercebida, como seria de esperar, e recebeu várias carinhosas reações na caixa de comentários, entre elas uma mensagem da também atriz de 'Que Família!' Candace Cameron Bure. "Feliz aniversário para os pombinho", disse.

A história de amor de Dave Coulier e Melissa Bring

Dave Coulier e Melissa Bring conheceram-se há 20 anos num restaurante no estado de Montana, onde nasceu a mulher do ator. Em 2008, o casal posou pela primeira vez junto numa passadeira vermelha, que neste caso aconteceu na 'red carpet' do 'Roast of Bob Saget', do Comedy Central, em Los Angeles.

Cerca de dez anos depois de se terem conhecido, Dave Coulier e Melissa Bring anunciaram que estavam noivos. "A Melissa é a minha melhor amiga há nove anos. Queremos fazer isto durar a vida toda", disse o ator à People em junho de 2014, referindo-se ao pedido de casamento.

No mês seguinte, lembra ainda a revista, deram o nó na presença de familiares e amigos, incluindo atores do elenco de 'Que Família!'. A cerimónia deu-se no O'Hair Ranch Lodge, em Paradise Valley, Montana.

Mais tarde, depois da concretização do casamento, o ator conversou novamente com a People e revelou que a cerimónia "durou, provavelmente, seis minutos". "Toda a gente ficou do género: 'É a melhor cerimónia de casamento de sempre'", partilhou ainda, referindo que decidiram fazer votos pessoais em vez dos tradicionais. "Dizemos os nossos votos diariamente um ao outro", comentou.

Um dia especial que contou com o apoio dos amigos. "O Bob Saget e o John Stamos puxaram-me para o lado depois da cerimónia. Rimos, abraçamos e beijamo-nos como os irmãos fazem", recordou, acrescentando que foi um momento muito emotivo e que não conseguiram conter as "lágrimas genuínas de alegria".

O momento em que o cancro 'assombrou' o casal

Recentemente, o casal viveu um momento desafiante devido ao estado de saúde de Dave Coulier. O ator foi diagnosticado com cancro, mais precisamente Linfoma não Hodgkin em estágio três, em outubro do ano passado.

Dave Coulier contou com o apoio da família e amigos nesta fase, aliás, o também ator John Stamos chegou mesmo a posar ao lado do colega com uma touca a simular que estava careca. Isto porque Dave precisou de rapar o cabelo devido aos tratamentos contra a doença.

Menos de seis meses depois da revelação da doença, no final de março deste ano, um representante de Dave Coulier confirmou à People que o ator está livre do cancro.

