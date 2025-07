Sara Salgado comemorou uma data muito especial este domingo, dia 29 de junho. Fez um ano que deu o nó com o marido, Diogo Pereira Coutinho, pela igreja.

A atriz tem assinalado na sua página de Instagram várias datas importantes, e este dia não foi exceção.

Ao recordar várias fotografias captadas durante o casamento pela igreja, Sara Salgado escreveu na legenda da publicação: "Há um ano."

Como seria de esperar, logo após ficar disponível a publicação, foram muitas as carinhosas mensagens que recebeu na caixa de comentários. Veja a partilha na íntegra:

Os dois casamentos e a família que Sara Salgado e Diogo Pereira Coutinho estão a construir

De recordar que o enlace aconteceu três anos depois de a atriz e Diogo Pereira Coutinho terem-se casado pelo civil, e dias depois de celebrarem o primeiro aniversário da filha mais velha, Vera, no ano passado.

O casamento pelo civil decorreu no dia 3 de julho de 2021, no Algarve. Veja ou recorde aqui. Pouco mais de um dois anos depois, no dia 15 de junho de 2023, a artista e o marido viram nascer a primeira filha, Vera.