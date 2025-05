Sara Salgado 'presenteou' os seguidores da sua página de Instagram com uma carinhosa fotografia que mostra os dois filhos, Diogo, que nasceu no dia 30 de abril, e Vera, de um ano.

No referido registo podemos ver a filha mais velha a pegar no irmão mais novo ao colo, mas o rosto do menino manteve-se por revelar, pois a mamã recorreu a um emoji em forma de coração.

Mas não ficou por aqui. Sara Salgado publicou depois uma fotografia do filho mais novo, desta vez destacando o pé do menino.

De recordar que as crianças são fruto do casamento de Sara Salgado com Diogo Pereira Coutinho.

© Instagram_sararsalgado

Leia Também: Sara Salgado partilha retrato amoroso com filho recém-nascido