Sara Salgado foi mãe pela segunda vez há precisamente um mês. A atriz deu à luz o pequeno Diogo, que herdou o nome do pai, Diogo Pereira Coutinho, a 30 de abril.

Nas redes sociais, a influencer fez questão de assinalar a data com duas imagens do bebé. Numa delas é possível ver Sara com o filho ao colo e, na seguinte, Diogo aparece deitado no berço.

Sara e Diogo Pereira Coutinho casaram em junho de 2024 e já são pais de Vera, de um ano.



