Sara Salgado é oficialmente uma mulher casada. Ao que tudo indica, a atriz deu o nó esta sexta-feira, 2 de julho, com o milionário Diogo Pereira Coutinho. A cerimónia aconteceu em Faro, no Algarve, e juntou os amigos e familiares mais próximos do casal.

A atriz deslumbrou com o seu visual de noiva que marcou pela diferença. Sem dúvida que o expressivo laço no seu vestido, bem como as suas sandálias (com 'asas') chamaram a atenção.

Veja na publicação de seguida e nas fotografias da galeria retratos desde dia inesquecível.

Leia Também: David e Victoria Beckham celebraram 22 anos de casamento