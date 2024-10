A comediante e atriz britânica Miranda Hart revelou que é agora uma mulher casada, aos 51 anos. A notícia foi anunciada no momento em que promovia o seu novo livro, 'I Haven't Been Entirely Honest with You', no 'The One Show' da BBC, na quarta-feira, dia 8 de outubro.

"Estou casada! Casei-me aos 51", revelou a atriz, acrescentando que conheceu o agora marido aos 49 anos.

Na brincadeira, disse que tinha conhecido o seu Gary Preston - a personagem interpretada por Tom Ellis na sua sitcom 'Miranda', com quem fez par amoroso.

No entanto, a atriz não quis partilhar detalhes sobre como é que se conheceram nem a identidade do companheiro. "Ele é o meu melhor amigo e nós divertimo-nos muito", destacou ainda,

