Pedro Pico regressou ao YouTube com um vídeo no qual atualiza a sua comunidade das novidades sobre a sua vida. Uma das mais surpreendentes é que deu o nó há dois anos, com uma personalidade conhecida portuguesa, numa cerimónia em segredo.

"Sou 90% gay e 10% hétero se for uma mulher incrível. Quando eu digo incrível, louca", começa por dizer.

"Casei há dois anos com uma mulher! Com uma celebridade portuguesa", revela, notando que "é modelo e atriz", não revelando contudo a identidade da mesma.

"Casámos em segredo, só com 10 convidados e um padre estranho, mas divorciamo-nos no ano passado", termina.

