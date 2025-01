Enquanto José Castelo Branco continua a ser julgado no caso em que é acusado de violência doméstica contra a mulher Betty Grafstein, o socialite decidiu recordar no Instagram um vídeo 'antigo' em que aparece a cuidar da agora ex-companheira.

"Apenas uma pequena demonstração do que foi a minha vida durante 30 anos. Dediquei a minha vida a cuidar daquela que mais amei, a protegê-la e a garantir o seu bem-estar, especialmente nos últimos tempos, quando a sua saúde se tornou mais frágil", começou por dizer na legenda do referido vídeo.

"É imensamente doloroso ver a minha imagem e a minha história a serem diariamente manchadas por mentiras e distorções. No entanto, acredito que a verdade sempre prevalece, pois quem acompanhou a minha trajetória sabe do amor incondicional que tenho pela Betty e do compromisso que sempre tive com ela", acrescentou.

"Agradeço a todos que me enviam mensagens de apoio neste momento difícil. Sei que a justiça é corrupta, mas a verdade haverá de vencer", escreveu, por fim.

De recordar que devido ao caso que se mantém no tribunal, José Castelo Branco está proibido de se aproximar de Betty Grafstein.