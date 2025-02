Lili Caneças partilhou esta quarta-feira, 19 de fevereiro, uma fotografia antiga do seu casamento.

A socialite casou-se com Álvaro Caneças a 26 de janeiro de 1966.

"Esta foto do meu casamento é a preto e branco, mas com a IA usada pelo Pedro Guerreiro ficou com as cores verdadeiras", notou ao mostrar a imagem.

Lili Caneças e Álvaro Caneças, que tiveram dois filhos em comum, divorciaram-se 17 anos depois. Apesar do divórcio, a socialite nunca quis perder o apelido de casada.

© Reprodução Instagram - Lili Caneças

O milionário empresário Álvaro Caneças, recorde-se, morreu em março de 2022.

Leia Também: Lili Caneças compara super heróis da televisão a Cristiano Ronaldo