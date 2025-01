Completam-se hoje 56 anos desde que Lili Caneças disse o 'sim' a Álvaro Caneças. Numa sentida partilha na sua página de Instagram, a socialite recordou este dia marcante na sua vida.

"No dia 26 de janeiro de 1966, casei, apaixonada, num look Chanel, em casa dos meus pais, e depois um jantar fantástico no Estalagem Muchaxo Hotel tinha acabado de abrir, e era lindo, na praia do Guincho… O lugar mais bonito de Cascais", descreve.

"Hoje, à distância e com a sabedoria de vida que tenho, vejo como tudo era perfeito!", confessa.

Questionada por uma seguidora sobre o motivo pelo qual não foi vestida de noiva, Lili respondeu: "Infelizmente, o casamento não foi pela igreja!".

Recorde-se que o enlace durou 17 anos e dele nasceram dois filhos: João e Rita, ambos na casa dos 50 anos.

Já o milionário Álvaro Caneças morreu em março de 2022, aos 88 anos.

Leia Também: "Este ano vou usar biquíni". Lili Caneças mais confiante do que nunca