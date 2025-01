Lili Caneças anda numa onda de nostalgia. A socialite partilhou, no passado domingo, uma imagem do seu casamento com Álvaro Caneças e, esta segunda-feira, 27 de janeiro, os seguidores tiveram direito a mais uma imagem inédita.

Se o seu cabelo loiro, curto e com volume já é uma imagem de marca, nem sempre foi assim. Lili mostrou uma foto de quando tinha o cabelo comprido, penteado que nunca mais assumiu.

"Esta é a última foto que tenho com o cabelo comprido. Aos 50 anos fui ao Ayer para o Victor Hugo me cortar o cabelo, achava que uma senhora desta idade não devia usar cabelo comprido", começou por dizer.

A socialite sabia que, a partir dali, se fechava uma fase da sua vida. "Chorávamos os dois porque sabia que era o fim dum ciclo de vida, e até à hora da minha morte nunca mais vou ser esta mulher. Nunca me arrependi e o penteado que ainda hoje uso tornou-se uma imagem de marca", confessou Lili.

