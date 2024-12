Taylor Swift está na etapa final da 'The Eras Tour', uma digressão que a levou a realizar concertos em várias partes do mundo, incluindo Portugal. Em jeito de celebração, a cantora lançou um livro, um CD e ainda um vinil no dia 29 de novembro.

Mas 'algo de errado não está certo'. Alguns fãs que já adquiriram o livro aperceberam-se de vários erros ortográficos e não só.

Uma 'swiftie' publicou um vídeo no TikTok, no qual afirmou ter ficado "impressionada" com a quantidade de erros que encontrou ao folhear as páginas do livro.

"Sei que não sou o única que está dececionada com o livro, mas não vi mais ninguém a falar sobre os erros gramaticais evidentemente óbvios e as frases desajeitadas nas páginas", escreveu na legenda.

"Faço este vídeo com paz, amor e uma frustração em geral sobre como muitos destes problemas poderiam ter sido facilmente resolvidos com mais um par de olhos na edição. Este livro tinha muito potencial e, com alguns ajustes, poderia ter sido absolutamente espetacular", concluiu.

Nas redes sociais, algumas pessoas já intitularam a obra de 'The Errors Book' ('O Livro de Erros', em tradução livre), publicando vídeos a abrirem o livro e mostrando as páginas 'viradas ao contrário', e de trás para frente.

Note-se que 'The Official Eras Tour Book' vendeu mais de 814 mil cópias em apenas dois dias, tornando-se no maior lançamento editorial de 2024. Para já, não há previsão de quando o livro chegará a Portugal.