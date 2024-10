Na terça-feira, 15 de outubro, Taylor Swift anunciou que está na etapa final da 'The Eras Tour', uma digressão que a levou a realizar concertos em várias partes do mundo, incluindo Portugal.

"Esta digressão tem sido a experiência mais maravilhosa e eu sabia que queria comemorar as memórias que construímos juntos de uma forma especial", começou por escrever a artista na legenda da publicação.

'Swifties', preparem-se, pois a artista irá lançar três elementos especiais no dia 29 de novembro: um livro, um CD e ainda um vinil.

Ora, os fãs mais atentos repararam, através do vídeo partilhado, que o 'Taylor Swift: The Eras Tour Book' incluirá imagens do concerto que a cantora deu em Lisboa.

Também na rede social X foi partilhada uma publicação na página 'Taylor Swift Portugal' que confirmou esta novidade. "Estamos no livro", pode ler-se.

A obra vai ter 256 páginas e mais de 500 fotos. "Estou entusiasmada por anunciar o 'The Official Eras Tour Book', cheio de reflexões pessoais, fotos nunca antes vistas dos bastidores, todas as memórias mágicas que vocês trouxeram a todas as noites", acrescentou.

Para já, não há previsão de quando o livro chegará a Portugal.

Na mesma data, a cantora também vai lançar o CD e vinil de 'The Tortured Poets Department: The Anthology', álbum que, até agora, estava apenas disponível nas plataformas de streaming, como Spotify e Apple Music.

Relembre-se que Taylor Swift atuou em Portugal a 24 e 25 de maio. "É oficial. Deixei o meu coração em Lisboa. Primeira vez em Portugal e fizeram-me sentir em casa", escreveu a cantora após deixar a capital.

Leia Também: Taylor Swift e Travis Kelce juntos nas bancadas de estádio em Nova Iorque