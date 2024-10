Justin Bieber tem lidado com problemas a nível de saúde mental desde que o escândalo relacionado com Sean 'Diddy' Combs rebentou.

"O Justin está num momento difícil a nível mental agora", afirmou uma fonte à revista Us Weekly.

"Ele tem uma história com o Diddy e tem sido difícil de lidar com as acusações contra ele", acrescenta.

Uma outra fonte revelou que Bieber ficou profundamente indignado com todo o processo, tendo sido avisado para se manter o mais distante possível do assunto.

Por outro lado, há ainda quem refira que Bieber está focado no filho bebé, Jack, e na mulher, Hailey Bieber. "A felicidade dele em ser pai ultrapassa a ansiedade que sente com o Diddy", destacou-se.

Embora a informação não tenha sido confirmada, correm rumores nas redes sociais que falam da possibilidade de Justin Bieber ter sido uma das vítimas do rapper quando ainda estava no início de carreira.

Diddy está preso pelas acusações de tráfico sexual e abuso sexual, inclusive de menores.

