A segunda mulher que, alegadamente, terá sido vítima de tráfico sexual por Sean 'Diddy' Combs testemunhou esta sexta-feira, dia 6 de junho, em tribunal - no âmbito do julgamento que continua a decorrer contra o rapper.

A mulher em questão, que usou o nome fictício 'Jane', contou que participou em maratonas de sexo organizadas pelo artista e que quando, numa dessas ocasiões, lhe confessou que estava cansada, este respondeu: "Não te estás a cansar de mim, pois não?"

Combs chegou inclusive a dizer-lhe "para acabar em grande", oferecendo-lhe ecstasy para a manter acordada nos restantes encontros sexuais - alguns dos quais explica, duravam mais de 24 horas, contando com múltiplas "rondas".

O mais longo terá durado entre 3 a 3 dias e meio.

Quando questionada sobre quem é que decidia quanto os encontros terminavam, emocionada, respondeu: "o Sean".

Esta conta que durante os encontros, o rapper masturbava-se. Para além disso, os homens que pagavam a Diddy para ter sexo com Jane, acabavam por ejacular em cima da própria, se assim o rapper quisesse, sendo que no final o artista poderia ainda pedir que esta também fizesse sexo com ele.

Quando as noites de sexo terminavam, Jane ia para casa de Combs, onde era obrigada a cozinhar para ele, fazer-lhe massagens, certificar-se que tomava banho e que via o seu programa de televisão preferido.

Jane explica que namorou com Combs de 2021 até setembro do ano passado, mês em que foi detido por acusações de abuso sexual, tráfico sexual, entre outros crimes.

Leia Também: Juiz ameaça expulsar Sean 'Diddy' Combs de sala de audiências