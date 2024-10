Sean 'Diddy' Combs foi acusado de drogar e engravidar uma mulher, mais uma vítima no âmbito do processo de tráfico e abuso sexual em que se vê envolvido (e pelo qual continua preso a aguardar julgamento).

Foi feita uma nova queixa na passada sexta-feira (27 de setembro), no Supremo de Nova Iorque, por Jane Doe, nome fictício da alegada vítima que refere ter sido abusada ao longo de quatro anos.

Os abusos terão durado até julho deste ano, quatro meses depois das autoridades inspecionarem as casas de Diddy em Los Angeles e Miami e dois meses antes da sua detenção.

É referido que Combs terá forçado Jane a "ter relações sexuais vaginais sem o seu consentimento", tendo esta sido drogada e acabado por engravidar.

O rapper e a sua equipa terão filmado estes encontros sexuais (modo de agir comum a todas as outras vítimas) também sem o seu consentimento. Com medo e temendo pela sua segurança, a alegada vítima nota que continuou a ser contactada pelo artista, que "controlava as suas ações", roubando-lhe a "autonomia".

Pormenores do caso - Como tudo começou e a gravidez indesejada

Jane Doe terá conhecido Diddy no outono de 2020, depois deste a ter convidado para o acompanhar numa viagem ao estrangeiro. Um dos primeiros abusos terá acontecido na primavera de 2022, em Miami. Jane recorda que acordou com os pés roxos e com marcas de mordidas.

Esta realça que foi "impelida a ingerir uma substância desconhecida" que "continha cetamina e outras substâncias", o que a "apagou" e a levou a "perder a consciência".

Mais tarde, Jane fez um teste de gravidez que viria a dar positivo.

Nessa altura, a rapper Yung Miami, alegada ex-namorada de Combs, terá "pressionado" esta interromper a gravidez. Jane mais tarde sofreu um aborto espontâneo, cortando contacto com Diddy durante três meses.

Mais tarde, Combs voltou a contactar Jane Doe pressionando-a a "viajar com ele", enviando mensagens e fazendo telefonemas constantes.

Este comportamento repetiu-se até julho deste ano. Neste mesmo mês, Jane Doe conta que chegou a beber uma água "com um sabor estranho" que a fez "sentir-se mal". No dia a seguir "sentiu-se doente e confusa, não se lembrando do que tinha acontecido na noite anterior".

Durante os anos de abuso, todos os passos da alegada vítima foram controlados por Combs, que tinha em sua posse a localização de Jane. De maneira a controlá-la, Diddy dava-lhe uma mesada, afirmando que esta não conseguiria sustentar-se sozinha.

