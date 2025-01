Justin Timberlake está de parabéns nesta sexta-feira, 31 de janeiro, dia em que completa 44 anos de idade.

O cantor começou a sua carreira ainda criança, no programa 'The All New Mickey Mouse Club', ao lado de Britney Spears e Christina Aguilera.

Em 1995, entrou na boysband NSYNC, tendo começado depois uma carreira a solo em 2002.

Além de cantor, conhecido por temas como 'SexyBack' e 'Can’t Stop The Feeling!', Timberlake tem também uma carreira enquanto ator, tendo participado em filmes como 'A Rede Social' e 'Sem Tempo'.

Justin Timberlake é casado com a atriz Jessica Biel desde 2012, com quem tem dois filhos, Silas e Phineas.

Em dia de festa, relembramos os melhores looks do artista.

