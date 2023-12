A chef Angélica Salvador do restaurante IN Diferente, no Porto, olha para um dos produtos da matriz portuguesa à mesa e apresenta-nos um prato inspirado.

Tagine vegetariana de inverno Cozinhar numa tagine é um verdadeiro ritual. Para mais com uma riqueza de ingredientes como temos nesta receita. Se não tiver a tagine, não se acanhe. Pode usar um bom tacho.

Bacalhau recheado com camarão e aveludado de marisco Elevar o requinte de um prato é tão simples quanto lhe preparar um aveludado de camarão e rechear o bacalhau com marisco. Não falta o tão português presunto.

Croquetes de leitão da Tia Cátia Como bem sabem uns croquetes de leitão acabados de fazer. Cátia Goarmon, a Tia Cátia, um dos rostos do canal de cozinha 24Kitchen, explica-nos passo a passo a preparação da receita.

Torta de alho-francês, cogumelos, queijo feta e pinhões em massa filo Uma refeição ligeira, esta torta de alho-francês que junta cogumelos, queijo feta e pinhões ligeiramente tostados numa embalagem de massa filo estaladiça.

O creme de castanhas da Joana Barrios Um creme de castanhas preparado pela atriz e apresentadora de televisão Joana Barrios. Uma receita com todos os ingredientes para ser esta a favorita lá de casa no que toca a cremes. Fica delicioso e prepara-se sem complicações.