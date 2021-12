Croquetes de leitão da Tia Cátia

Preparação

Num tacho, aqueça a banha e refogue a cebola e o dente de alho picado. Deixe alourar. Acrescente o leitão cozinhado desfiado. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada.

Regue o fundo do tacho com vinho branco. Polvilhe com farinha e mexa. Adicione o leite aos poucos, mantendo o tacho sobre lume brando e continuando sempre a mexer.

Deixe cozinhar um pouco, mexendo bem.

Retire o tacho do lume, deixe arrefecer numa taça coberta com película aderente.

Numa tigela, coloque a maionese com a pimenta preta moída grosseiramente, o sumo de limão e a salsa picada. Envolva tudo.

Com o preparado já frio, forme pequenos cilindros. Passe-os por farinha, de seguida por ovo e finalmente por pão ralado.

Frite os croquetes em óleo bem quente até ficarem dourados/acastanhados. Retire-os do óleo e seque-os sobre papel de cozinha de forma a retirar o excesso de gordura.

Sirva os croquetes e acompanhe com a maionese de pimenta.