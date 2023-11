"Alimentos que têm um sabor mais amargo, como o agrião e até mesmo a rúcula, trazem benefícios ao fígado, ajudando no processo de desintoxicação natural do corpo". As palavras são de Joana Teixeira, fundadora do Therapist e autora do livro "Cozinha Funcional", de onde é retirada esta receita.

Se costuma comer sopa depois de treinar, esta é uma ótima opção pois estará a adicionar proteína, sendo, assim, uma refeição mais completa.

Esta sopa não demora tanto tempo quanto isso a preparar, porque todas as especiarias entram no tacho de uma só vez. A receita é uma sugestão do livro "Dirty Vegan".

"Seja para um jantar mais leve ou para uma refeição rápida e quase em piloto automático, esta receita é ótima e é, por si, uma refeição completa", diz-nos Alida Remtula, criadora do blogue "Alida´s Food".

O caldo-verde de que tanto gostamos numa versão vegan com os cogumelos a substituírem o chouriço. Uma receita do livro “Vegetal a 100%”.

Esta sopa é muito saciante e nutritiva. É ideal para ser servida num dia frio, quando tivermos necessidade de nos aquecer e de algo reconfortante.