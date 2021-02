Creme de couve-flor e cogumelos

Preparação

Comece por fazer um refogado com azeite, cebola e alho picados, em lume médio.

Adicione dez cogumelos, cortados em quartos, os coentros e cozinhe por alguns minutos.

Acrescente a batata cortada em cubos e deixe cozinhar por mais três ou quatro minutos.

Junte a couve-flor em floretes e cozinhe novamente por mais três ou quatro minutos.

Adicione o caldo de legumes, o leite, o sal e deixe que comece a ferver.

Junte a água e deixe ferver.

Quando os legumes estiverem bem moles, desligue o lume.

Triture o preparado no robô de cozinha, no liquidificador ou mesmo com a varinha mágica.

Adicione noz-moscada e misture.

Salteie os restantes quatro cogumelos com azeite e um fio de molho de soja.

Emprate com cebola frita.

