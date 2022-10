Sopa de curgete com ovo escalfado

Preparação

Comece por lavar muito bem os legumes e, de seguida, descasque a cebola e o chuchu.

Num tacho, coloque os legumes e junte apenas um copo de água. Deixe cozinhar, sempre com o lume no mínimo. Coloque a tampa para que o calor se concentre.

Passados 20 minutos, verifique se a curgete está cozida. Depois, triture tudo muito bem e tempere com sal e azeite. Se achar que precisa de mais água, adicione.

Entretanto, lave a abóbora e corte-a em pequenos pedaços. Salteie a abóbora numa frigideira antiaderente com um dente de alho esmagado e o gengibre ralado, até que fique macia. Tempere com sal, curcuma e pimenta-preta.

Para fazer o ovo escalfado, comece por colocar, num tacho pequeno, a água a ferver. Assim que estiver no ponto, baixe a temperatura do lume e adicione o vinagre. Isto vai ajudar a clara do ovo a coagular e a ficar com o aspeto que se pretende.

Com a ajuda de uma colher, crie um remoinho no centro do tacho. Coloque o ovo no centro do remoinho e deixe-o cozinhar durante dois a três minutos: assim que a clara estiver completamente definida e branca, estará pronto.

Retire o ovo da água, com ajuda de uma escumadeira, e coloque-o em cima de papel de cozinha para absorver o excesso de água.

Junte ao creme de curgete os toppings: a abóbora salteada, as sementes de abóbora e o ovo escalfado.