Sopa supergreen

"Alimentos que têm um sabor mais amargo, como o agrião e até mesmo a rúcula, trazem benefícios ao fígado, ajudando no processo de desintoxicação natural do corpo". As palavras são de Joana Teixeira, fundadora do Therapist e autora do livro "Cozinha Funcional", de onde é retirada esta receita.