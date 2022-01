Tagine vegetariana de inverno

Preparação

Colocar um fio de azeite na tagine ao lume, juntando a cebola e alhos picados. Deixar cozinhar até amolecerem. Juntar depois o pau de canela, o gengibre ralado e os coentros moídos. Deixar cozinhar por uns dois minutos até se libertarem os aromas.

Juntar a abóbora, as cherovias, as cenouras, a batata-doce, o grão-de-bico (preferencialmente seco, demolhado e cozido) e as tâmaras e envolver bem.

Adicionar água até cobrir, deixar ferver em lume brando e colocar a tampa da tagine.

Cozinhar por uns 20 minutos ou até todos os legumes ficarem tenros. Destapar e deixar cozinhar por mais uns cinco a dez minutos até o molho reduzir.

Servir com couscous simples, coentros frescos picados, bagos de romã e amêndoa tostada a gosto.