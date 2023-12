Bacalhau confit, “roupa velha”, azeitona e salsa

Preparação

Limpar e separar os lombos de bacalhau das espinhas. Colocar num tabuleiro pequeno e alto com alho, azeite, louro e tomilho.

Com as aparas dos legumes fazer um caldo de legumes e cozer as espinhas do bacalhau no mesmo. Retirar as espinha e aparas e arrefecer um pouco, desfiar as apararas.

Descascar a batata, cortar em batata palha e lavar três a quatro vezes de forma a perder o amido, escorrer bem e fritar em óleo quente.

Cortar a cebola em juliana, alho picado, cenoura ralada e a couve em juliana.

Fazer um refogado com azeite, cebola e alho e deixar caramelizar ligeiramente, adicionar a couve e a cenoura e suar até libertar os sucos, refrescar com o caldo de legumes, adicionar as aparas do bacalhau.

Colocar o bacalhau no forno a confitar em forno quente a 120 ºC durante oito minutos.

Juntar ao refogado metade a batata frita, ovo batido e salsa picada, envolver em lume brando de forma aos ovos cozinhar e envolver as batatas com os legumes, retirar do lume e juntar a restante batata e azeitonas laminadas, retificar o tempero da roupa velha com sal e pimenta preta.

Retirar o bacalhau do forno.

Empratar a roupa velha no centro do prato e colocar o lombo por cima da roupa velha e por fim as acelgas temperadas com o azeite do confit.

Esta receita é sugerida pelo restaurante IN Diferente.