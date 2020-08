Caldeirada de chocos

Preparação

Escalde os chocos: numa panela, coloque os chocos, previamente limpos, adicione água até os cobrir e deixe levantar fervura. Escorra os chocos, corte-os em tiras e reserve.

Reserve um pouco da água de cozer os chocos.

Num tacho, disponha por camadas, a cebola cortada às rodelas, os alhos picados, os pimentos às rodelas, o tomate, as batatas às rodelas e o choco. Tempere com sal, pimenta e colorau. Regue com um pouco da água dos chocos reservada, azeite e vinho branco.

Coloque novamente por camadas sobrepostas de cada ingrediente.

Tempere novamente, adicione mais um pouco da água reservada, azeite e vinho branco.

Acrescente as folhas de louro e a malagueta aberta ao meio.

Leve o tacho ao lume e deixe levantar fervura. Tape o tacho e reduza o lume.

Deixe cozinhar cerca de 25 a 30 minutos. Quando terminar o tempo, verifique se as batatas estão cozidas e o choco deve ficar macio. Acrescente as amêijoas, previamente lavadas. Tape o tacho e deixe cozinhar mais alguns minutos, até que as amêijoas tenham aberto todas as conchas.

Sirva a caldeirada com salsa e coentros picados.