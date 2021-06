Mexilhões à marinheira

Preparação

Prepara-se os mexilhões: lavados, escovados e raspados com uma faca para tirar todas as impurezas. Reserva-se.

Num tacho, largo e fundo, refoga-se a cebola e o alho bem picadinhos num fio de azeite ou em margarina conforme a preferência.

Quando a cebola estiver dourada, junta-se o vinho branco, tempera-se com sal e pimenta e deixa-se cozinhar a cebola por uns cinco minutos, adicionam-se os mexilhões tapa-se o tacho e deixa-se cozinhar por cerca de seis minutos ou até que estejam abertos.

Retirar os mexilhões para um prato de servir fundo, polvilhar com a salsa picada, coar o molho para evitar areias que ficam no fundo do tacho e pô-lo por cima dos mexilhões.

Servir de imediato com batatas fritas, e claro, um bom vinho branco.

Nota: nunca comprar mexilhões cujas conchas estejam abertas. Depois de cozinhar os mexilhões rejeitar todos os que estejam fechados.