Panquecas suflê

Preparação

No liquidificador, ou batedeira, comece por adicionar as gemas de ovos, à vez, ao leite e açúcar, a farinha de trigo, o fermento em pó e o bicarbonato de sódio, temperando com uma pitada de sal.

À parte, bata as claras com uma batedeira até formar castelo.

Os ingredientes devem ficar bem batidos, com uma massa homogénea e sem grumos.

Junte suavemente as claras à massa de panqueca.

Entretanto, numa frigideira, preferencialmente de fundo antiaderente, aqueça uma colher de sopa de óleo.

Usando um cortador redondo de cookie, entre os 5 cm e os 9 cm, (ou uma pequena forma de cozinha sem o fundo), coloque-o no fundo da frigideira. Deverá, previamente, untar o cortador com óleo.

Verta a massa no cortador, até 3/4, deixando cozinhar, por dez minutos. Posto isto, usando a espátula, vire a panqueca e cubra a frigideira com uma tampa.

Deixe cozinhar mais cinco minutos.

Pode, nesta altura servir.

Acompanhe, por exemplo, com mel, iogurte e frutos vermelhos.