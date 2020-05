Não devemos guardar no frigorífico os seguintes alimentos:

Alho

O alho deve ser conservado num local seco e sem luz (ex. despensa).

Se for guardado num local muito frio, rapidamente começará a ganhar talo, ficará com sabor a mofo e com consistência “de borracha”.

Banana

A banana deve ser conservada num local seco e fresco tapando a ponta do cacho com película aderente.

Batata

Deve ser guardada num local seco e escuro sem ter contacto com luz ou frio.

Se colocarmos a batata num local com temperaturas muito frias, o amido da batata transformar-se-á, rapidamente, em açúcar ficando um tubérculo sem sabor.

Se estiver em contacto direto com a luz, a batata ganhará talo e ficará verde tornando-se imprópria para consumo.

Café (grãos)

Ao guardar os grãos do café no frio, rapidamente ficarão sem sabor e vão absorver os odores dos alimentos que também estiverem no frigorífico.

Os grãos de café devem ser guardados num local seco, sem luz direta.

Cebola

Deve ser guardada num local seco e escuro sem ter contacto com luz ou frio.

Se for guardada no frigorífico, ficará mole e com sabor a “mofo”.

Mel

Se estiver num local frio (seja dentro do frigorífico, seja num local exterior com temperaturas baixas), o mel começará a cristalizar e ficará demasiado espesso.

Deve ser guardado num local seco, sem contacto direto com a luz, e à temperatura ambiente.