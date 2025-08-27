A polémica entre Ana Duarte e Ricardinho ganha novos contornos. A filha do casal, Riana, desmente a proximidade com o pai, contrariando as afirmações de Ricardinho. A polémica surgiu após Ana Duarte afirmar que ficou "sem nada" após o divórcio com o jogador de futsal.

A polémica está instalada! Depois de Ana Duarte, concorrente do 'Big Brother Verão', ter feito a curva da vida onde referiu que depois do divórcio com o jogador de futsal Ricardinho tinha ficado "sem nada", avançando ainda que esse processo tinha sido litigioso, o desportista respondeu negando as acusações. "Sempre agi de acordo com os meus deveres familiares e legais, nunca faltando ao apoio devido, mantendo uma excelente relação com a nossa filha em comum", afirmou Ricardinho num comunicado partilhado nas redes sociais. Mas esta quarta-feira, os pais da cantora, Maria José Silva, Nelson Duarte e ainda a filha Riana, marcaram presença do programa 'Dois às 10' onde falaram de toda esta controvérsia. O que disse a família de Ana Duarte? A mãe da artista começou logo por garantir que a filha "não mentiu em nada". " Nós falamos com provas", garantiu. Já Riana, de 12 anos, quando questionada se tinha uma boa relação com o pai revelou: "Tenho uma boa relação, não é assim tão próxima. Sempre foi assim. Quase nunca estou com o meu pai. Às vezes é só porque não dá mesmo". Nelson Duarte, pai da cantora afirmou que, depois do comunicado de Ricardinho, Riana entrou em contacto com ele. "Esta menina é uma mulher cheia de coragem. Com 12 anos eu nunca vi. Ela escreveu um texto depois do comunicado dele", referiu.

Riana confirmou essa informação: "Sim, estava-lhe a dizer que precisava de falar com ele, porque não achei certo ele dizer isso. [Ele respondeu-me], disse que ia falar comigo quando conseguisse por causa do trabalho dele", referiu.

"A mim não me deixa triste as coisas comigo mas sim as coisas com a minha mãe. [...] Eu gosto do meu pai", realçou ainda Riana.

Afinal, o que se passou na vida de Ana Duarte e Ricardinho?

Ana Duarte fez a curva da vida na gala do passado domingo, 24 de agosto, onde afirmou que o marido a tinha deixado sem apoio nenhum quando se divorciaram.

"O dia do divórcio foi muito difícil porque descobri realidades que me passavam ao lado. Eu tinha o pai da minha filha num pedestal. Foi um choque. Foi aqui que apanhei a minha depressão a sério. Não conseguia comer, cuidar da minha filha, foi muito duro.

Foi um divórcio muito letigioso. Eu saí sem nada, sem nada, zero. Tive que vender tudo, perdi a minha casa, fui para a casa dos meus pais. [...] Ninguém conhecia a Ana Duarte. Esta pessoa tirou-me o chão mas Deus está sempre do meu lado e consegui", confidenciou.

Dois dias depois, o jogador foi até às redes socias onde desmentiu as palavras de Ana Duarte.