Após as polémicas revelações feitas por Ana Duarte na 'Curva da Vida' do 'Big Brother Famosos', no qual é concorrente, eis que Ricardinho emitiu um comunicado nas redes sociais com o "direito de resposta" esta terça-feira, dia 26 de agosto.

"Face às declarações recentemente divulgadas e em total respeito pela verdade e pela minha imagem pública, sinto-me na obrigação de esclarecer e repor factos de forma objetiva e sem recorrer a insinuações ou julgamentos pessoais.

As alegações que me foram atribuídas não correspondem à realidade, carecem de fundamento e serão devidamente apreciadas, em breve, pelo tribunal competente.

A relação com a Ana Duarte, terminou por razões privadas, e o divórcio, como a mesma melhor saberá, foi realizado por mútuo consentimento, conforme consta da ata de conciliação que correu termos na Conservatória de Registo Civil, sendo, portanto, totalmente falso que se tenha tratado de um processo litigioso. Aliás, o mesmo decorreu numa altura em que a Ana Duarte, inclusivamente, já havia refeito a sua vida pessoal.

Sempre agi de acordo com os meus deveres familiares e legais, nunca faltando ao apoio devido, mantendo uma excelente relação com a nossa filha em comum, que é a principal razão pela qual adoto uma postura de reserva quanto à exposição deste assunto.

Lamento que a esfera privada tenha sido exposta publicamente e de forma adulterada, mas tal como até aqui, não entrarei em detalhes ou ataques pessoais. Apesar disso, não permitirei narrativas que visam apenas fragilizar a minha imagem e levarei até às últimas instâncias a reposição da verdade quer pessoal, quer legal.

Desejo que a Ana Duarte faça o seu caminho individual, focado no seu mérito pessoal e não num passado, que agora se relata distorcido, com o intuito de alavancar a carreira. Com este esclarecimento, encerro a minha intervenção sobre o tema, reafirmando que a minha prioridade continua a ser a minha família e os meus filhos, a minha profissão e acima de tudo, a verdade dos factos".

Publicação feita por Ricardinho© Instagram/Ricardinho

As revelações polémicas de Ana Duarte, ex-mulher de Ricardinho

Na gala do 'Big Brother Famosos' deste passado domingo, Ana Duarte, ex-mulher do jogador de futsal, lembrou o fim da relação. "Sofri muito, sentia-me inútil. Era só dona de casa [...] também tínhamos algumas discussões. Acho que foi aqui que comecei a entrar numa pequenina depressão", revelou.

Em relação ao divórcio, a cantora de Braga realçou: "Foi um divórcio muito litigioso. Eu saí sem nada, sem nada, zero. Tive que vender tudo, perdi a minha casa, fui para a casa dos meus pais. [...] Ninguém conhecia a Ana Duarte. Esta pessoa tirou-me o chão mas Deus está sempre do meu lado e consegui".