Inês Herédia e Gabriela Sobral estão separadas. A notícia foi confirmada pela atriz, de 35 anos, através do Instagram.

"Foi o amor que nos juntou. A admiração mútua. As diferenças também. E a luta contra tudo e contra todos os preconceitos. O Luís e o Tomás são os nossos rostos de um amor sem fim, o reflexo de uma história de resiliência.

As histórias também se fazem de pontos. Sem finais. Porque uma separação será sempre sobre união quando a família está no centro de todas as decisões. Seremos sempre mães e família, seremos sempre confidentes e, no nosso caso, também os percursos profissionais se continuam a cruzar", escreveu Inês.

A atriz revela ainda que "estão tranquilas" com a decisão.

Inês e Gabriela casaram em 2018 e juntas têm dois filhos em comum: os gémeos Tomás e Luís, de seis anos.

No fim da publicação, Inês dá a entender que a separação ocorreu em outubro de 2024.

© Instagram

