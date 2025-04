Inês Aires Pereira não foi a única cara conhecida que se juntou à manifestação em frente à Assembleia da República, este sábado, 5 de abril, após o caso de uma jovem menor violentada por três 'influencers', em Loures, que não ficaram detidos.

Luís Borges também esteve presente, assim como Inês Herédia. Aliás, a atriz fez questão de partilhar algumas imagens deste momento na sua página de Instagram, tendo juntado ainda um desabafo.

"Começámos poucas, estamos muitos mas continuamos a ser poucas. Acima de tudo, poucos. Escorrem-me as lágrimas e não consigo gritar, oiço os gritos e não me sai uma palavra, sinto-me em oração, em descrença. Ainda aqui estamos", disse.

Também Iva Domingues destacou na sua página algumas imagens a manifestação e escreveu: "Basta! Estou farta. Estou zangada. Estou revoltada com a violência a que estamos sujeitas, todos os dias. Estou revoltada com a impunidade dos agressores. Se não entendes a nossa dor, se não percebes as lágrimas desta revolta, não podes ser humano… E não não sei o que tens no lugar do teu coração.

344 mulheres violadas ente janeiro e setembro de 2024. 38 mulheres violadas por mês! Trinta e oito por mês! Entre 1 de janeiro e 30 de setembro de 2024 o Observatório de Mulheres Assassinadas registou 20 femicídios consumados e 30 tentativas de femicídio. Entre 2022 e 2024 foram assassinadas 56 mulheres! A lei tem que mudar. Os tribunais têm que mudar. As instituições têm que mudar. Acordem! Estão a matar-nos todos os dias."

Angie Costa foi outra das caras conhecidas que se manifestaram no Instagram, tendo partilhado algumas das frases gritadas junto da Assembleia da República. "Violação não tem perdão. 'O silêncio torna-nos cúmplices'; 'Captar e divulgar imagens sexuais de crianças, jovens e mulheres é crime'; 'Violação não se filma, condena-se'; 'Não tornes viral se não é consensual'. Sempre juntas, nunca caladas."