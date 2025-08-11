Clara de Sousa tem aproveitado ao máximo as suas férias. A jornalista da SIC, de 57 anos, encontra-se atualmente em Zanzibar, Tanzânia, destino no qual teve a oportunidade de viver uma experiência única. Conforme partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, a comunicadora trançou o cabelo - um processo que "levou três horas e meia" - que permitiu que ficasse a conhecer mais a cultura da região.

"'African white Mama' ['Mãe branca africana' em tradução livre], disseram elas entre sorrisos. Três horas e meia. Duas, às vezes três, mulheres. Mãos que entrançavam sem parar.

Num mercado típico aqui em Zanzibar, fiz pela primeira vez tranças com extensões. Não foi só um penteado. Foi conversa, partilha, riso e tempo. Muito tempo. E um pedaço de África que agora levo comigo", realçou.

O resultado final deixou a pivot quase irreconhecível, como notaram alguns admiradores.

Os elogios ao novo visual da jornalista não tardaram em aparecer na caixa de comentários. "Finalmente o telejornal vai tornar-se mais interessante", brincou uma seguidora. "Sempre linda, minha Clara", acrescentou outra. "Nem a reconhecia... A vida tem que ser colorida de experiências. Clara, fez muito bem, não só pelo penteado, mas pela bela partilha do momento com as miúdas", disse ainda mais uma.

Clara de Sousa não foi a única a ir a Zanzibar. Marco Costa também esteve por lá

Zanzibar é um destino cada vez mais procurado pelos famosos. Para além de Clara de Sousa, também esteve por lá Marco Costa na companhia da noiva, Carolina Pinto, do enteado, Vicente, e da filha, Maria Emília.

No local o conhecido pasteleiro viveu experiências únicas, como por exemplo a oportunidade de nadar na companhia de tartarugas.

O antigo concorrente de vários reality show da TVI fez ainda uma homenagem a Vicente, fruto de um anterior relacionamento de Carolina Pinto.

"O Vicente é parte de mim. Crescemos juntos nestes anos, lado a lado. Partilhamos gargalhadas, conversas, birras e abraços que curam tudo. Sou o pai do coração. E disso, tenho o maior orgulho. Porque amar um filho que a vida te deu… é das maiores provas de amor que se pode viver", realçou.