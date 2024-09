1. A mochila da escola pode ser perigosa para as crianças?

O uso inadequado ou a mochila inadequada poderá acarretar alguns problemas para as crianças. O excesso de peso pode sobrecarregar a coluna, os músculos e as articulações, causando dores nas costas, problemas relacionados com a postura e, em situações mais graves e raras, lesões permanentes. Além disso, uma má distribuição do peso ou o uso de uma mochila inadequada pode levar a um desequilíbrio, aumentando o risco de quedas.

2. Quais são os sinais de alerta a que os pais devem estar atentos e que podem indicar que a criança está a sofrer com problemas na coluna devido ao peso da mochila?

Os pais devem estar atentos a sinais como dores nas costas, ombros ou pescoço, alterações na postura (por exemplo, inclinação para a frente), marcas vermelhas nos ombros causadas pelas alças da mochila, dificuldades em colocar ou retirar a mochila, assim como queixas frequentes de cansaço ou desconforto. Se a criança começar a evitar carregar a mochila, ou a queixar-se frequentemente, é importante investigar a causa.

3. Quais os riscos de uma mochila pesada demais a longo prazo?

A longo prazo, o uso de uma mochila demasiado pesada pode aumentar o risco de deformidade da coluna, no entanto, o risco principal é o desenvolvimento inadequado da musculatura levando a um impacto negativo na postura da criança, o que poderá necessitar de intervenção médica e fisioterapia prolongada.

4.Quais são as principais causas para o aumento da prevalência de lombalgia na população infantil, além do peso das mochilas?

Além do peso das mochilas, o aumento da lombalgia na população infantil pode estar relacionado com o estilo de vida sedentário, o uso excessivo de dispositivos eletrónicos, a falta de atividade física regular e inadequada, posturas incorretas durante o estudo e o sono, e também o aumento do tempo passado sentado, tanto em casa como na escola.

5. Quais as crianças em maior risco?

As crianças em maior risco são aquelas em que há uma desproporcionalidade entre o peso da mochila e o seu peso corporal, aquelas que têm um estilo de vida sedentário e aquelas que já apresentam problemas de postura. Crianças mais pequenas, com menor desenvolvimento muscular, também são mais suscetíveis, assim como aquelas que não recebem orientação adequada sobre a forma correta de carregar a mochila.

6. Existem medidas do governo para mitigar os efeitos nocivos de uma mochila pesada?

Em Portugal, existem algumas orientações e recomendações emitidas por entidades de saúde e educação, mas a implementação de medidas específicas, como a limitação do peso das mochilas ou a promoção de alternativas, como o uso de cacifos, ainda é limitada. A sensibilização nas escolas e campanhas de saúde pública têm sido algumas das estratégias adotadas.

7. Deveria haver uma mochila-tipo obrigatória como há noutros países da Europa, por exemplo?

A adoção de uma mochila-tipo obrigatória, como acontece noutros países europeus, poderia ser uma solução eficaz para garantir que todas as crianças utilizam mochilas adequadas ao seu tamanho e peso. No entanto, essa medida exigiria um estudo aprofundado e uma possível adaptação das realidades escolares e sociais de Portugal, bem como a colaboração entre governo, escolas e fabricantes.

8. Como escolher a mochila adequada? Que características os pais devem ter em conta na hora de escolher a mochila ideal para os seus filhos, tendo em conta a idade e a estrutura física da criança?

Na hora de escolher uma mochila, os pais devem considerar vários fatores. A mochila deve ser leve quando está vazia, ter alças largas, acolchoadas e ajustáveis, bem como uma faixa de apoio lombar para ajudar a distribuir o peso. A mochila não deve ultrapassar 10% a 15% do peso corporal da criança. Deve ainda ser proporcional ao tamanho da criança, sem ser maior que o seu tronco.

9. Que outros cuidados/comportamentos preventivos podem atenuar os efeitos nefastos de uma mochila pesada?

Além de escolher a mochila adequada, é importante ensinar as crianças a distribuírem o peso de forma equilibrada dentro da mochila, utilizando ambos os ombros para carregar a mochila e ajustando as alças para que a mochila fique próxima ao corpo. Os objetos mais pesados devem estar colocados mais próximos da coluna. Evitar o transporte de materiais desnecessários também é crucial. Quanto à postura, os pais e educadores devem promover a importância de uma postura correta, tanto na sala de aula como em casa, e incentivar pausas regulares durante os períodos de estudo para evitar longas horas numa posição sedentária.

10. Fale-nos um pouco sobre a campanha ‘Olhe pelas suas costas’ e qual é a principal mensagem a deixar aos pais, familiares e educadores/professores sobre este tema?