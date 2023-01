O médico ortopedista Luiz Felipe Carvalho explica que, de maneira geral, na maioria dos casos, não há problema em estalar as costas às vezes, porém o ideal é não colocar isso como rotina.

De acordo com o médico, as lesões não são tão comuns ao estalar as articulações. No entanto, não é recomendado fazê-lo de forma continuada.

“Não é tão comum, mas dá para se magoar quando utilizada muita força ou pressão ou então quando há alta frequência”, disse.

Luiz Felipe Carvalho, médico ortopedista

Segundo o médico, a longo prazo a prática pode causar o desgaste das articulações, causando tensão, edema e até mesmo uma pequena lesão nas cartilagens articulares da coluna.

“Fazer do estalo uma mania, instalando várias vezes não é a opção mais saudável a longo prazo”, advertiu.

Por fim, o médico lembrou a importância do alongamento, exercício físico e boa alimentação. “Com esses hábitos faz-se uma boa manutenção da saúde como um todo”, finalizou.

