A assumir um novo papel na fundação do rei Carlos III, Kate Winslet juntou-se a vários nomes também muito conhecidos como David Beckham ou Meryl Streep num encontro com o monarca.

De acordo com a People, esta quinta-feira, dia 26 de junho, a The King's Foundation anunciou a atriz como a nova embaixadora da instituição. Assim sendo, a artista vencedora de um Óscar juntou-se ao grupo de embaixadores que incluiu nomes muito conhecidos como David Beckham, Rod Stewart, Penny Lancaster e Sienna Miller.

"Estou muito feliz por me tornar embaixadora da The King's Foundation, principalmente porque a instituição de caridade comemora o seu 35.º aniversário este ano", diz Kate Winslet num vídeo onde é divulgado o anúncio.

"A The King's Foundation faz um trabalho fantástico para priorizar e proteger a natureza e o nosso maravilhoso planeta. Em particular, defendendo a agricultura - do campo à mesa -, além de levar os jovens a atividades ao ar livre e a aprenderem sobre a nossa bela paisagem, e como todos podemos contribuir para a proteção do seu futuro", acrescentou.

"Estou mesmo ansiosa para colaborar com os outros embaixadores e para que possamos discutir maneiras pelas quais podemos fazer uma diferença positiva coletiva", destacou ainda.

A revista People relata que a atriz esteve presente na recente cerimónia anual de premiação da The King's Foundation, que decorreu no Palácio de St. James, em Londres, no passado dia 12 de junho. E foi neste evento - que marcou o 35.º aniversário da fundação - que se encontrou com o rei Carlos III e nomes como David Beckham - que recentemente foi ordenado 'Cavaleiro' pelo monarca, em reconhecimento pelos serviços que prestou ao desporto e a causas benéficas - e a atriz Meryl Streep.

Numa declaração citada pela People, Kristina Murrin CBE, presidente-executiva da King's Foundation, reagiu ao facto de Kate Winslet se ter juntado à instituição.

"Foi muito bom conhecer a Kate e estamos muito felizes por ela ter conseguido passar algum tempo com os nossos alunos, ex-alunos e a presidente fundadora da Royal no The King's Foundation Awards, no início deste mês. Estamos ansiosos para trabalhar com a Kate e para promover o nosso trabalho durante muitos anos", partilhou.

Ainda sobre este novo desafio, Kate Winslet destacou: "Uma das minhas paixões é explorar maneiras de proteger e promover o mundo natural — algo que tenho em comum com Sua Majestade. Estou, portanto, entusiasmada por colocar esta paixão em prática trabalhando com a The King's Foundation. Estou ansiosa para apoiar o trabalho transformador da instituição de caridade para construir comunidades sustentáveis ​​e transformar vidas no futuro."

A história por trás da fundação do rei Carlos III

A The King's Foundation foi fundada em 1990 pelo rei Carlos III, quando o monarca ainda era príncipe de Gales. A instituição (que anteriormente se chamava The Prince's Foundation) é inspirada na sua filosofia de harmonia, que visa proteger e promover a natureza e a sustentabilidade.

Esta organização de caridade foca-se na construção de comunidades e na transformação de vidas através de programas educacionais em habilidades tradicionais e educação ambiental. Além disso, relata a People, oferece cursos educacionais para cerca de 15 mil alunos por ano e programas de saúde e bem-estar para cerca de duas mil pessoas, também anualmente, entre outras atividades.

