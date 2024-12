David e Victoria Beckham estiveram entre os 170 convidados no Banquete de Estado que aconteceu esta terça-feira à noite, no Palácio de Buckingham.

David, que foi embaixador do Mundial do Qatar em 2022, tornou-se também embaixador da The King's Foundation em junho.

O antigo jogador de futebol ficou sentado entre o presidente do Paris St Germain, Nasser el Khelaifi, e o líder da oposição, Kemi Badenoch, noticia a Hello!.

Embora já tenham marcado presença em eventos que aconteceram anteriormente no palácio, esta foi a primeira vez que o casal foi convidado para um banquete.

